Tifoso morto: primi esiti autopsia. Si indaga sulla dinamica della morte

Tifoso morto: primi esiti dell'autopsia. Si indaga sulla dinamica della morte

Primi esiti dell'autopsia sul corpo di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre. Secondo gli esami autoptici il ragazzo è stato schiacciato da un'auto quando era a terra.

L'auto gli e' passata sopra all'altezza del bacino, provocandogli uno spostamento dell'anca verso gli organi interni che si sono lesionati. Da queste lesione è poi dipesa la morte.

L'ultra' del Varese è morto in ospedale dopo essere stato investito da una o due macchine all'inizio degli scontri tra ultras. Non sono emerse al momento altre ferite diverse da quelle provocate dall'investimento. Resta da verificare l'ipotesi che Belardinelli possa essere stato colpito da una prima auto prima di essere schiacciato da una seconda. Sarebbero cinque le macchine sequestrate a Napoli per accertamenti.

Continuano gli accertamenti sul giubbotto e sui jeans che indossava il ragazzo quella sera per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Si cerca inoltre il Dna di Belardinelli sulle auto sequestrate.