Top 150 Università mondiali: Politecnico al primo posto in Italia

Politecnico di Milano per il quinto anno consecutivo migliore università italiana secondo la sedicesima edizione del Qs World University Rankings, la classifica universitaria globale più consultata al mondo, pubblicata oggi dagli analisti di Qs Quacquarelli Symonds. Tra i top mondiali anche la Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, al nono posto assoluto nella sezione "Ricerca". Sono 34 gli atenei italiani tra i primi 150, cinque in più rispetto all'anno scorso. A livello mondiale, per l'ottavo anno si conferma al vertice il Massachusetts Institute of Technology di Boston.