Martedì, 29 ottobre 2019 - 18:01:00 Torino-Milano, linea ferroviaria ferma per un'ora per un incendio La linea ferroviaria Torino-Milano è rimasta bloccata per circa un'ora a causa di un incendio nei pressi dei binari

Torino-Milano, linea ferroviaria ferma per un'ora per un incendio La linea ferroviaria Torino-Milano, sia quella 'tradizionale' sia l'alta velocita', e' rimasta bloccata oggi nel capoluogo piemontese tra le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa per un incendio vicino ai binari. La circolazione e' ripresa, ma rallentata, dopo un'ora e un quarto. I passeggeri dei treni hanno potuto utilizzare gratuitamente la metropolitana di Torino per raggiungere le rispettive stazioni. Gli accertamenti e le indagini sono condotte dalla Polizia ferroviaria.