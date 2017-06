Torna il Festival del NON Giornalismo, il premio più irriverente di Milano

Il Festival del Non Giornalismo

Fake news, non notizie, bufale e dintorni, marchette: torna per la seconda edizione il "Festival del Non Giornalismo", organizzato dai promotori della omonima pagina facebook, che danno appuntamento a Milano, presso l'Edicola 2.0 di Corso Garibaldi 83, alle 18.30 di domenica 2 luglio. come spiega il... "non comunicato stampa", il tema principale dell’edizione 2017 sarà il "boom delle NON-notizie che imperano su giornali, siti, tv e blog. Una esplosione di verità artefatta che noi del Festival da anni andiamo segnalando e denunciando cercando di far capire l’importanza del lavoro giornalistico". Saranno assegnati premi in quattro categorie: Giovane NON giornalista, Premio alla NON carriera, Une certaine markette, NON giornalista dell’anno. "In via eccezionale - annunciano gli organizzatori -, sarà previsto un Premio misterioso a un personaggio altrettanto misterioso sul cui nome vige ancora il massimo riserbo possibile e immaginabile".

Partner dell'iniziativa, oltre ad Edicola 2.0, anche il Sindacato degli edicolanti (Snag) e la società di consulenza Lundquist.