Torna il grande cinema sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele a Milano

di Max Rigano



Una manifestazione molto amata che ha fatto registrare il tutto esaurito lo scorso anno. Milanocard per il terzo anno torna a presentare il Cinema Bianchini sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele del capoluogo lombardo e su un battello in navigazione sui Navigli per un totale di oltre 300 proiezioni. Con Medusa Film come main sponsor, si alterneranno lungometraggi classici come "Colazione da Tiffany", messi a disposizione dalla Fondazione Cineteca Italiana, a film come "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino resi disponibili proprio da Medusa Film

Un'occasione da non perdere che comincerà il prossimo 11 Maggio e terminerà il 30 settembre.



Il cinema sul tetto della Galleria è al coperto, come potete vedere dalle immagini. A parlarci dell'iniziativa Filippo Scarpellini Ad di MilanoCard.

Per chi volesse fruire di quest'opportunità suggeriamo di essere celeri. In genere il posto si trova venti giorni dopo aver prenotato: l'iniziativa riscuote infatti grande consenso. Ci si può prenotare accedendo al sito www.cinemabianchini.it

Il costo è di 12 Euro a biglietto