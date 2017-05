Tornano i portieri nelle case popolari. Sala: “Primo presidio per i cittadini"

"Sul tema casa la novita' e' che le istituzioni, dalla Conferenza Stato-Regioni, al governo, ai ministeri coinvolti, lavorano insieme per trovare soluzioni concrete. Da parte nostra, Regione Lombardia ha varato una nuova legge chiamandola 'di riforma dei servizi abitativi', interpretando e traducendo in norma la richiesta di 'socialita'' che proviene dal sistema". Cosi' il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala oggi in sopralluogo alle 'Case bianche' di Via Salomone a Milano, le stesse presso le quali ha voluto fare la sua prima tappa il Santo Padre, Papa Francesco, quando venne in visita a Milano.



Insieme al vice presidente hanno partecipato il presidente di Aler Milano Mario Angelo Sala, il presidente di Federcasa nazionale Luca Talluri, esponenti del Municipio 4, il parroco della zona e rappresentanti delle associazioni di volontariato locali. Durante l'incontro sono emerse le criticita' di un quartiere e di modalita' urbanistiche e di edificazione che, di fatto, hanno reso ancora piu' fragili le persone che, alcuni decenni fa, sono andate ad abitare in quelle case popolari e non hanno trovato un'adeguata rete sociale in grado di accogliere i loro bisogni. Nel periodo piu' recente l'inversione di tendenza, con l'attivita' di associazioni, della parrocchia e degli amministratori locali che vogliono fare di via Salomone un laboratorio di idee sulla socialita'. Per questo e' stata proposta l'istituzione di un 'gruppo di lavoro', coordinato da Federcasa, che possa condividere e mettere a sistema le migliori esperienze a livello nazionale. "I regolamenti relativi alla legge regionale di riforma dei servizi abitativi che saranno emanati in giugno - ha spiegato il vice presidente Sala - daranno spazio al mix sociale, alle categorie che riteniamo meritevoli di assegnazioni: verranno fatte direttamente dai gestori o dai proprietari degli immobili su piattaforma informatica, con la massima trasparenza. Il nuovo regolamento partira' dal prossimo anno ma ci saranno zone in cui sperimenteremo il nuovo sistema". Anche in questa occasione il vice presidente Fabrizio Sala ha ribadito che la vera criticita' e' rappresentata dalla presenza della criminalita' organizzata nella gestione delle occupazioni: "Qualcosa si sta muovendo – ha precisato il vice presidente - le forze dell'ordine stanno lavorando, e' evidente che dove esistono questi fenomeni bisogna mettere solidi paletti".



"Aler e comune di Milano hanno iniziato a parlarsi in modo serio e sui problemi ci siamo tutti e due" ha commentato il presidente di Aler Milano Mario Angelo Sala. "Sono favorevole - ha aggiunto il presidente Aler - al ripristino dei portierati, primo presidio che l'azienda ha per dialogare con inquilini". "In questi anni - ha detto ancora Angelo Sala - si e' prodotto il distacco, purtroppo, tra inquilinato (soprattutto anziani) verso la sede centrale Aler. Stiamo recuperando il dialogo, soprattutto con gli anziani, in quanto sono anche primi baluardi di legalita'"