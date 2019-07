Torre Allianz, ristorazione affidata a Da Vittorio



La ristorazione della Torre Allianz è stata affidata a Da Vittorio, della famiglia Cerea, che - come riporta Pambianco - raggiunge una nuova meta. Si tratta di un risultato importante che va a "conquistare" la mega-torre creata a Milano in zona CityLife, dove i Cerea sono entrati come unico fornitore del comparto food&beverage.



Questo nuovo risultato - come riporta sempre Pambianco - rappresenta il compimento della diversificazione messa in atto rispetto al comparto originario dell'alta cucina, che pure continua a crescere. Oltre al tre stelle Michelin Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo), con annesso relais La Cantalupa, i Cerea hanno da poco inaugurato il loro primo ristorante in Asia, a Shanghai.