Torre Velasca in vendita? In lizza ci sarebbero 4-5 grandi investitori

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Sole 24/Radiocor, Unipol sarebbe alla fase finale della vendita della Torre Velasca di Milano e in corsa ci sarebbero 4-5 grandi investitori. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore il gruppo statunitense Hines sarebbe in pole position rispetto agli altri nel processo competitivo. Gli americani avrebbero fatto un'offerta da circa 150 milioni di euro. Per Hines si potrebbe trattare di un nuovo investimento dopo quelli effettuati sul quartiere Porta Nuova. Ma Hines dovra' vincere sugli altri concorrenti in gara. Un preliminare non sarebbe ancora stato sottoscritto. Torre Velasca e' un edificio storico di Milano.