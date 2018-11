Torri Aler Milano, Bolognini: "Entro marzo riqualificazioni per 8 milioni"

Torri Aler, Bolognini: "Entro marzo riqualificazioni per 8 milioni"

"Ringrazio il Sig. Questore per l'intervento effettuato questa mattina presso gli stabili Aler di via Vincenzo da Seregno a Milano, che ha riguardato otto box, e permesso il recupero di otto autovetture rubate". Lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alle Politiche abitative, sociali e Disabilità, Stefano Bolognini che spiega come stanno le cose.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER OLTRE 8 MILIONI - "In questi immobili di via Vincenzo da Seregno, ai civici 48, 50, 52,56, di proprietà Aler, ricordo che abbiamo realizzato lavori per oltre otto milioni di euro che termineranno entro il mese di marzo e porteranno alla completa riqualificazione delle cinque torri".

LE OPERE REALIZZATE Oltre alle opere di straordinaria manutenzione delle autorimesse e dei fabbricati residenziali per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, gli interventi hanno riguardato la realizzazione dell'isolamento a cappotto della facciate e dei plafoni, la sostituzione dei serramenti degli alloggi e delle parti comuni con elementi per isolare e insonorizzare, la coibentazione e il rifacimento della copertura con bonifica degli elementi di amianto presenti, la messa a norma dei parapetti delle parti comuni, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il ripristino delle parti in cemento ammalorate nelle facciate e la sostituzione delle due porte di uscita dai corridoi ai piani di tutte le torri.

OGGI 39 OCCUPAZIONI ABUSIVE SU 336 APPARTAMENTI - "Un intervento così importante - sottolinea l'Assessore - si pone l'obiettivo di superare la situazione di grave degrado creatasi negli anni passati e necessita di essere accompagnata e supportata da un definitivo ripristino della legalità. Ad oggi sono 39 le occupazioni abusive, su un totale di 336 abitazioni, sulle quali abbiamo chiesto di intervenire affinché la riqualificazione quasi al termine, messa in atto da Aler e Regione Lombardia, diventi completa anche nel ripristino delle condizioni standard di sicurezza per i cittadini".

COLLABORAZIONE ANCORA PIU’ STRETTA PER RIPRISTINO LEGALITA’ - "D'intesa con la Prefettura e le Forze dell'Ordine - conclude Bolognini - cercheremo di allineare ancora di più il recupero degli stabili alle operazioni di legalità per garantire nel tempo risultati efficaci e duraturi".