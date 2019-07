Torturarono coetaneo in garage Varese, condannati quattro minori



Quattro anni e 1200 euro di multa per tre dei quattro ragazzini accusati nel novembre 2018 di aver torturato un coetaneo in un garage delle Bustecche, a Varese.



La procura dei minori di Milano ha contestato anche la rapina, violenza privata, sequestro di persona e lesioni. Il piu' giovane di appena 15 anni e' stato condannato a una pena di 4 anni e sei mesi oltre che a 1500 euro di multa. Rimane al Beccaria di Milano e li' continuera' a stare in attesa dell'appello. Le motivazioni si conosceranno tra 60 giorni.