Torturava profughi in Libia, le sue vittime lo riconoscono a Milano: inchiesta

Omicidi, torture, stupri nel centro di raccolta trafficanti di Bani Walid in Libia. Un luogo di atrocita' la cui esistenza emerge agli atti di un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dai pm di Milano Marcello Tatangelo e Luca Gaglio. Gli inquirenti sarebbero riusciti a individuare l'uomo che dirigeva il campo, Osman Matammud, somalo di 22 anni che e' stato fermato dalla Polizia Locale il 26 settembre scorso dopo essere stato riconosciuto dalle sue vittime, i profughi 'ospiti' della struttura milanese di via Sammartini.

Il 20 gennaio e' stato fissato un incidente probatorio che mettera' a confronto il presunto aguzzino e chi lo ha denunciato. Matammud e' ritenuto uno degli organizzatori dei viaggi sul barcone dalla Libia all'Italia che sarebbero costati agli emigranti circa 7500 dollari. Se i soldi non arrivavano, venivano messi in carcere dove subivano ogni tipo di atrocita', tra cui torture con la corrente elettrica e violenze sessuali. Gli agenti della Polizia Locale avevano fermato Matammud vicino a via Sammartini per evitare che venisse aggredito da alcuni connazionali che lo indicavano come l'autore delle violenze. Nei mesi scorsi, sono stati sentite almeno una decina di persone, tutti somali, che hanno descritto nei dettagli quello che accadeva nel campo libico. In particolare, due ragazze minorenni che sarebbero state stuprate. Alcuni hanno raccontato di persone morte per le torture o per mancanza di farmaci e di cibo.