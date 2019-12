Tossico fa i bisogni in chiesa, la "caccia all'uomo" del vicesindaco

"Nordafricano, tossicodipendente, molto sporco e trasandato". Questo l'identikit diffuso, tramite Facebook, dal vicesindaco leghista di Ceriano Laghetto (Monza Brianza), Dante Cattaneo, per individuare l'uomo che "ha fatto i propri bisogni in parrocchia" nei giorni scorsi. "Chiedo l'aiuto di tutti voi per trovare lo 'zombie' che ha offeso la nostra Parrocchia e inorridito i presenti - è l'appello del politico, anche coordinatore dei sindaci della Lega per la Lombardia - facendo i propri bisogni in Chiesa durante la Novena di Natale, alla presenza di molti bimbi. Identikit: giovane sui trent'anni, nordafricano, tossicodipendente, con barba, molto alto (almeno 1.90), cappello e sciarpa di lana, molto sporco e trasandato. Chiunque lo avvisti sul nostro territorio, è pregato di segnalarlo alle forze dell'ordine. Liberiamoci dalla feccia".