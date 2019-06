Toti fa shopping in Regione. Vacilla l'asse Lega-Forza Italia

di Fabio Massa

Giovanni Toti incontra alcuni azzurri al Pirellone. Dopo la sua visita al Salone Nautico di Milano, il presidente della Regione Liguria si è recato - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano - nel parlamentino lombardo. E avrebbe visto alcuni esponenti azzurri. Per adesso ancora c'è riserbo sui nomi, ma l'inizio del grande esodo potrebbe partire proprio da qui. Peraltro in casa Forza Italia c'è grandissimo malumore perché in tutta una serie di Comuni, per i quali si andrà al ballottaggio questo week end, i patti tra Lega e Forza Italia sono venuti meno. Si profila quindi una sconfitta per alcuni candidati sindaci dati per certi, e in altri casi - dove si è già votato - a maggioranze più risicate poiché lo schema del centrodestra si starebbe dissolvendo.

