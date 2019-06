Toti nominato nella cinquina. Il Cav lo sceglie con Gelmini e co

Sarà forse perché i sondaggi più recenti regalavano a ”l’Italia in crescita” – il partito-mai partito di Toti - l’uno virgola per cento, sarà perché Salvini ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di imbarcare i fuoriusciti di Forza Italia a caccia di un seggio, sta di fatto che tanto tuonò che non piovve. Toti – secondo gli insistenti rumors - ha accettato di essere nominato (ed è la seconda volta) da Berlusconi nella cinquina che preparerà il nuovo statuto e il congresso di Forza Italia. Dopo aver picconato il partito per tutta la campagna elettorale e aver portato acqua alla Lega di Salvini, alla fine, ha accettato l’offerta di Berlusconi ed è entrato nella cabina di regia. A farne parte sarebbero su indicazione del Cav, Antonio Tajani, le due capogruppo di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, Mara Carfagna e Giovanni Toti. Da capire se tutto questo porterà ad una rivoluzione vera o se Berlusconi soffocherà con un sorriso il bimbo nella culla. Perché con un quasi 9 per cento serve molto di più a Berlusconi per tornare ai fasti della seconda repubblica.