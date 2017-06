Tpl, Fs si candida per Milano. Sala: "E' legittimo ma gara non è certa"

Renato Mazzoncini

"E' legittimo". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta la scelta annunciata su un quotidiano, dell'amministratore delegato di Fs Renato Mazzoncini di candidarsi alla guida del trasporto pubblico milanese, di Napoli e di Roma e di partecipare alle gare. "Non sappiamo ancora se faremo una gara o meno - precisa - . Quindi prima di poter pensare se avra' un ruolo su Milano bisognera' capire se andremo verso la via dell'affidamento diretto in house oppure la gara. Dopodiche' ferrovie penso che, legittimamente, debba pensare di poter competere ovunque, vista la sua forza".