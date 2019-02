Tpl gratis per forze dell'ordine. Fontana: "Collaborazione preziosa"

Anche nel 2019 gli appartenenti alle forze dell'ordine potranno circolare gratuitamente sui servizi ferroviari regionali, automobilistici, impianti fissi e a guida vincolata del tpl e della navigazione del lago d'Iseo, Endine e Moro.

Come l'anno scorso, inoltre, le forze armate (Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare) potranno continuare a spostarsi gratuitamente sui treni del servizio ferroviario regionale. Questo il contenuto del Protocollo sottoscritto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori Claudia Maria Terzi (Trasporti) e Riccardo De Corato (Sicurezza) con i rappresentanti delle forze dell'ordine e armate, le associazioni di categoria del trasporto pubblico ed i rappresentanti delle società esercenti il servizio.

"Questo Protocollo è l'ennesima dimostrazione di un'intelligente e fattiva collaborazione che abbiamo avviato per migliorare la sicurezza, anche quella percepita, sui treni e le stazioni. Fin dall'inizio del nostro mandato, i treni, sia per quanto riguarda il materiale rotabile, la rete e la sicurezza, sono al centro della nostra attenzione. Questa è la strada giusta proseguendo sulla quale potremo raggiungere risultati ancora migliori e definitivi", ha spiegato Fontana. "Confermiamo il nostro investimento di 6 milioni di euro per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che viaggiano con i mezzi pubblici. Negli anni scorsi abbiamo avuto riscontri molto importanti: la presenza delle forze armate e dell'ordine sui mezzi pubblici ha avuto un significativo effetto deterrente e, in molti casi, i loro interventi a tutela degli utenti e del personale di bordo sono stati provvidenziali". Per De Corato "Il protocollo rappresenta una tappa importante. Quando gli esponenti delle forze dell'ordine, anche in borghese, viaggiano sui nostri treni, danno maggiore sicurezza ai viaggiatori"