Tra musica e teatro, continua l'Estate Sforzesca con un ricco programma

In cartellone un omaggio a 'Leonardo da Vinci' e 'K-Pop' per promuovere la cultura musicale moderna della Corea Roma, 22 ago. (AdnKronos) - Tra musica, danza, teatro e arti performative prosegue fino al 25 agosto a Milano l''Estate Sforzesca'. Domani in scena 'Natura, Arte e Scienza in Blue -Omaggio a Leonardo da Vinci' a cura di Kairòs. Un concerto dedicato al mondo della Natura, dell'Arte ma anche della Scienza in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dell'inventore e artista Leonardo da Vinci a ricordo di Leoh Ming Pei. Un viaggio musicale attraverso un repertorio che esplora il legame profondo e tra uomo e la natura, tra la storia e il mito di un personaggio estremamente rappresentativo del Rinascimento italiano. Le musiche di L. van Beethoven, C. Debussy, G. Gershwin si affiancheranno infatti alle composizioni dello stesso di Leonardo da Vinci. Il 23 agosto (ore 21) in cartellone 'K-Pop', evento musicale realizzato in collaborazione con l'Ambasciata ed il consolato Coreano per promuovere la cultura della musica popolare moderna nazionale del paese asiatico. Sul palco talent show di canto, ballo e performing arts, musica live il Dj Set di Musica Coreana Pop.

Spicca il concerto del giovane artista Mike Lennon, all'anagrafe Duc Loc Michael Vuong, che oltre ad essere rapper è anche designer e grafico. Non ultimo, produttore musicale, costruendo in un garage il suo primo studio di registrazione e proseguendo l'attività a MILANO promuovendo giovani rapper della scena come Maruego. Collabora anche con artisti come Gue Pequeno, 2nd Roof, Zifou ed Emis Killa. Il 25 agosto (ore 19) in cartellone 'CLIMate X Life', a cura di Fondazione La Nuova Musica - Ricordi Music School. L'energia del rock si libera sul palco del Castello Sforzesco per lanciare un messaggio chiaro. Una risposta ai cambiamenti climatici e alla protezione dell'ambiente. In apertura le band Icmesa e Error 404, che precedono due gruppi già impegnati da anni nella tutela dell'ambiente. La pop rock band milanese degli Earth For Sale e i Rezophonic, progetto musicale fondato dal batterista Mario Riso che vede la collaborazione di numerosi artisti del panorama rock pop Italiano.