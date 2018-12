Traffico di clandestini verso la Germania: due arresti a Como

Portavano oltre confine i migranti facendosi pagare il 'passaggio'. La Squadra mobile di Como ieri mattina ha arrestato due persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le manette sono scattate con l'ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Milano su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I due passatori finiti in manette farebbero parte di una banda che favorisce l'immigrazione clandestina verso la Germania. Secondo le ipotesi investigative dell'Antimafia, i viaggi verso la Germania avvenivano su treni merci in partenza da Como, Milano greco Pirelli, Gallarate, Verona. Non sono stati individuati complici, basisti o personale corrotto nelle ferrovie. In un anno i due avrebbero favorito il passaggio di almeno cento clandestini e in alcuni casi nel periodo invernale ci sarebbero stati anche casi di assideramento. Le manette sono scattate ai polsi di un maghrebino e un liberiano che aveva chiesto asilo politico senza ottenerlo e ora dimoravano a Como.