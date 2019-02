Traffico illecito di rifiuti e roghi in discarica: quindici arrestati

Quindici persone sono state individuate e arrestate dalla polizia di Milano perche' ritenute responsabili a vario titolo di traffico illecito di rifiuti: la loro attivita' illegale sarebbe collegata all'incendio di via Chiasserini divampato in una discarica abusiva il 14 ottobre scorso. Le esecuzioni di ordinanza sono in corso su tutto il territorio nazionale: 8 persone sconteranno la misura in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 con l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Tra le attivita' contestate c'e' anche la gestione dei rifiuti non autorizzata nonche' intestazione fittizia di beni. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, sono partite dal vasto incendio che si e' sviluppato nella notte del 14 ottobre 2018 a Milano alla Ipb Italia: le fiamme avevano sprigionato una grande nube nera visibile per giorni. Il sodalizio criminale secondo gli investigatori era dedito allo stoccaggio e al traffico illecito di rifiuti in diverse regioni.