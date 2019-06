Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Nord Italia: venti arresti

Dalle prime ore di questa mattina, in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania, i Carabinieri del Noe di Milano, con la collaborazione dei colleghi e dei Comandi provinciali territorialmente competenti con dispiegamento di 200 militari, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della locale procura della Repubblica - Dda nei confronti di una articolata organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di Rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni, che ha smaltito illecitamente circa 10mila tonnellate di Rifiuti provenienti - su diversi canali - dalla Campania e da vari impianti del Nord Italia.

I profitti incassati dal sodalizio criminale in pochi mesi ammontano a un milione di euro. I rifiuti provenienti in particolare dalla Campania erano gestiti in discariche abusive in Lombardia e Veneto. Venti nel complesso gli arresti (12 in carcere e 8 ai domiciliari). Un'indagine che e' la prosecuzione di un'altra che a febbraio aveva portato a 15 arresti e che era partita dall'incendio del deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano del 14 ottobre 2018, da cui si era sollevata una colonna di fumo visibile dal centro della citta'. La nuova tranche vede al centro la "Winsystem Group Srl, detentrice e intermediaria nella gestione illecita dei rifiuti che venivano illegalmente stoccati nei capannoni di Pontevico, Gessate, Torbole Casaglia, Tabellano, Verona, Meleti". Societa' amministrata da Massimo Sanfilippo, gia' arrestato mesi fa e che ha collaborato. Sette le discariche sequestrate negli ultimi mesi ed e' stato disposto un sequestro di quasi 400mila euro.