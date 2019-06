Traffico rifiuti, Cattaneo: "Ogni iniziativa di contrasto è benvenuta"

"Tutte le iniziative di contrasto alla gestione illegale dei rifiuti sono benvenute. Non si specula sulla salute dei cittadini e sulle difficoltà delle aziende". Questo il commento dell'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, all'operazione di polizia che oggi ha portato all'arresto di venti persone e alla scoperta di un traffico illecito di diecimila tonnellate di rifiuti in Lombardia.

"Nel ringraziare la magistratura e le forze dell'ordine - ha proseguito il titolare lombardo dell'Ambiente - occorre sottolineare che questa è la patologiadella gestione dei rifiuti. La patologia va contrastata con ognimezzo, soprattutto quando assume una dimensione imprenditoriale, ma ogni anno in Lombardia vengono gestiti 4,6 milioni ditonnellate di rifiuti urbani, 16 milioni tonnellate di rifiuti speciali e 12 milioni di tonnellate di rifiuti inerti grazie aun sistema industriale che funziona, che opera all'interno della legalità e che tratta quantitativi di migliaia di volte più grandi". "Non si possono criminalizzare tutti gli operatori di questo settore - ha concluso l'assessore - che è decisivo per il corretto funzionamento del nostro sistema economico e sociale".