Tragedia nel Lago d'Iseo: due fratelli cadono in acqua, morti in ospedale

Finiti sott'acqua nel lago d'Iseo, due fratelli di 16 e 17 anni, sono morti in ospedale. La tragedia è accaduta ieri, verso le 18, in località Tavernola (BG). Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con l'elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia, l'altro al Giovanni XXIII di Bergamo. Sfortunatamente per loro non c'è stato nulla da fare, sono morti nella notte.