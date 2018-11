Tramezzini a Milano: tra fare male e non fare, meglio non fare

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta la mensa. Niente, quando si parla di mensa c'è sempre qualche scandalo. A Lodi un casino che non vi dico perché il sindaco aveva deciso di chiedere documenti agli extracomunitari per consentire loro di accedere agli sgravi. A Milano un giorno di sciopero e finisce che i bimbi si mangiano un tramezzino che definire indecoroso è poco. Dopodiché, sul capoluogo, giochiamo a capirci. Vengo da una famiglia nella quale la buona cucina è al pari della religione, e vi assicuro che mia mamma è molto cattolica. Quindi mi scandalizzo se un risotto è scotto, figurarsi per un tramezzino quanto le mie papille gustative possono inorridire. Però a tutto c'è un limite. Siamo onesti: è un tramezzino venuto male. Molto più grave il perché, secondo me. Perché chi l'ha fatto, quel tramezzino, non c'aveva evidentemente voglia. Non c'aveva testa. A volte anche una pasta in bianco può venire bene o male, dipende tantissimo da come la si fa. E quindi? Quindi ci viene da dire che per far le cose male, era meglio non farle.

