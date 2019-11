Transessuali davanti a scuola. Prostituzione, scoppia la polemica

“Un ringraziamento è doveroso - si legge in una nota del presidente del Municipio 2, Simone Piscina - per lo splendido lavoro svolto dai ragazzi della Polizia di Stato del Commissariato Villa San Giovanni che, con grande professionalità e senso del dovere, guidati dal Vice Questore Catenaro hanno fermato i transessuali che si prostituivano nel bar di fronte alla scuola I.C. Giacosa che ha sede nel parco Trotter”. “Il giro di prostituzione - continua Piscina - era stato segnalato da alcuni cittadini al sottoscritto che ha prontamente contattato le Forze dell’Ordine e nei giorni scorsi la questione era stata posta alla stampa anche dal Consigliere Regionale Bastoni. I 3 transessuali, dopo un attento lavoro di indagini, sono stati fermati e sanzionati 2 volte. La prima sanzione è stata corrisposta a tutti e 3 i soggetti in data 5 novembre per un ammontare di 6666,66€ e la seconda durante la giornata di ieri nei confronti di un solo individuo che si era ripresentato in loco per svolgere la sua attività nonostante l’ordine di allontanamento, arrivando a una sanzione complessiva di 12.000€”.

“Ci auguriamo – conclude il Presidente leghista - che i il Prefetto firmi gli ordini di daspo urbano per i 3 transessuali, contrastando così il giro di prostituzione davanti a un plesso scolastico che comprende materne, elementari e medie. Non bisogna però abbassare la guardia in via Padova; tutti sono consapevoli che ci sia ancora molto lavoro da fare per contrastare l’illegalità presente. Per questo motivo continuiamo a ribadire la necessità che il Comando di zona 2 della Polizia Locale, oggi sito nel territorio del Municipio 3 in via Settala, venga trasferito lungo l’asse di via Padova, così da dare una mano alle orze di Polizia. Sono anni che attendiamo una risposta dal Sindaco e dall’Assessore Scavuzzo, ormai la misura è colma!”.