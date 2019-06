Trasformazione digitale: rischi, opportunità e la tutela dei dati personali

La trasformazione digitale come occasione di progresso, elemento di competitività delle aziende e di miglioramento dei processi della pubblica amministrazione, ma anche come un elemento da tenere sotto controllo perché utilizza i nostri dati personali. Delle opportunità e dei rischi della trasformazione digitale si è parlato nel corso della seconda giornata di lavori di Futuro Direzione Nord che si tiene a Milano, allo spazio Edit, promossa dal giornalista Fabio Massa e realizzata da Esclusica Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione.

“Come commissione- ha detto Alessandro Morelli, Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati-Stiamo lavorando alla creazione di un cloud nazionale che insieme a 5G e alla bloc China è chiave fondamentale per lo sviluppo della digitalizzazione e delle nuove frontiere tecnologiche”. Gli enti non saranno più costretti a rivolgersi solo a società private ma lo stato avrà la possibilità di fare da cassaforte di dati per gli enti pubblici. Secondo Federico Protto Amministratore Delegato Retelit, “le aziende italiane del tessuto industriale ma anche della PA si stanno trasformando grazie alle tecnologie. La vera novità è che il digitale dà delle possibilità di business e apre nuovi mercati. Ad esempio con l’e-commerce che è un canale di vendita che prima non c’era. L’ Industria 4.0 poi è diventato un vero elemento di competitività per l’Italia che è la seconda manifattura in Europa”. Stefano Viotti, Head of infrastructure & Data Center Services, Direzione Digital Transformation Snam, ha spiegato come con Snam “la digitalizzazione c’entra molto. Siamo sempre stati sulla cresta dell’onda sulla tecnologia perché con una rete di telecomunicazioni che passa vicino a quella del gas - ha spiegato - viene fatto il monitoraggio della pressione del gas e vengono chiuse le valvole da remoto. Snam è nel pieno centro della trasformazione tecnologica e da un anno e mezzo abbiamo anche una nuova direzione che si chiama Digital transformation and technology

“Economia digitale, 5G e Digital Transformation: tre argomenti che in Nexive ci guidano ogni giorno per portare l’innovazione in un mercato ancora molto tradizionale. L'integrazione tra digitale e il nostro radicamento sul territorio ci dà la possibilità di offrire a mittenti e destinatari una customer experience su misura, grazie ad una comunicazione sempre più costante e completa attraverso il 5G. Un elemento che diventa ancor più fondamentale nel mondo dell'e-commerce: a questo proposito stiamo lavorando per garantire all'utente finale un servizio di alta qualità e personalizzato, senza dimenticare l'aspetto ecologico di una maggiore efficienza nel delivery”. Luciano Traja Amministratore Delegato Nexive ha illustrato come il digitale sta cambiando il lavoro.