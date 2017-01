Ferrovie Nord Milano

Trasporti: a Ferrovie Nord il 50% di AT Verona per 21 milioni



Il gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm) si è aggiudicato, tramite la controllata Autoservizi (Fnma) il 50% della partecipazione in AT Verona, l'azienda trasporti scaligera, rilevata dalla Provincia a seguito di una gara per la quale Fnma ha offerto 21 milioni di euro.



Il perfezionamento dell'operazione e' subordinato alla rinuncia di AMT (Comune di Verona), socio del rimanente 50% di AT Verona ad esercitare il diritto di prelazione.