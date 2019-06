Trasporti, a Milano in arrivo un biglietto per viaggi brevi con minor costo

In Comune si continua a parlare di tariffe dei mezzi pubblici. Nel corso del 2020 sara' introdotto il biglietto breve, che potra' essere acquistato dai cittadini a un minor costo rispetto ai 2 euro del biglietto ordinario urbano, quando arrivera' l'aumento a meta' luglio, se effettueranno un numero limitato di fermate o viaggeranno per un numero limitato di tempo. Il biglietto breve e' stato introdotto grazie a un emendamento del consigliere Pd e presidente della commissione Mobilita' del Comune di Milano, Carlo Monguzzi, approvato dall'aula del Consiglio comunale dove si sta discutendo la delibera sulle nuove tariffe del trasporto pubblico in citta'. L'emendamento e' stato approvato all'unanimita', non hanno partecipato al voto Basilio Rizzo di Milano in Comune, Enrico Marcora della lista civica del sindaco, mentre il Movimento 5 stelle e' uscito dall'aula. Il biglietto breve non sara' un titolo di viaggio a parte "ma uno sconto sul biglietto ordinario per chi viaggia entro un certo numero di fermate", o eventualmente per un numero limitato di tempo, spiega il capogruppo del Pd, Filippo Barberis.

Sì ad abbonamento pluriennale scontato

Tra le altre novità anche un abbonamento pluriennale scontato. "Entro la fine del 2020, si introduca un abbonamento pluriennale che abbia limite minimo di almeno due anni e un costo scontato del 10% sull'abbonamento annuale con possibilita' di rateizzazione mensile", ha detto Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista e prima firmataria dell'emendamento. Con abbonamento pluriennale si intende un titolo che si rinnova in maniera automatica senza una scadenza fissata, con possibilita' di intterrompere il rapporto non prima di due mesi. Lo sconto sarebbe quindi a partire dai 330 euro dell'annuale, portando l'obolo per gli abbonati a 297 euro, con una rateizzazione mensile da 24,50 euro.