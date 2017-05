Trasporti, dieci nuove fermate per la M5: esulta Monza. E anche la M1...

Prolungamento delle linee metropoiltane 1 e 5: si è tenuto ieri un incontro a Palazzo Marino alla presenza dell'assessore Marco Granelli, con Metropolitana Milanese che ha presentato il proprio studio di fattibilità relativo alla lilla. Che prevede un capolinea a est a Monza ed un capolinea a ovest a Settimo Milanese. Con dieci, o forse anche dodici nuove fermate, per un massimo di 13,7 chilomtri di tracciato aggiuntivo ed un investimento che oscilla tra 1,06 e 1,27 miliardi di euro. Granelli ha parlato di 350mila nuovi abitanti coinvolti per 30mila spostamenti quotidiani verso Milano: "In particolare – sono le considerazioni riportate dal quotidiano Il Giorno – la tratta verso Monza avrebbe una media di 6.100-6.700 passeggeri all’ora, quella verso Settimo di 2.500-3.000. Il sindaco di Monza Roberto Scanagatti ha parlato di un giorno "storico" per la sua città.

Improntato al realismo il commento del sindaco di Milano Beppe Sala: "Servono 4 anni per approdare al progetto definitivo e 5 anni per iniziare e chiudere i lavori. Ma una metropolitana si fa se lo Stato copre il 60% delle spese. Io sono fiducioso perché il Governo ha già stanziato nel Patto per Milano 16 milioni di euro per redarre il progetto definitivo e si è impegnato a sostenere anche la realizzazione del prolungamento". Il tema è infatti quello dei fondi ancora di fatto da reperire, dal quale dipende il numero definitivo di nuove fermate. "Serve una battaglia comune di tutte le istituzioni interessate per tutelare i fondi governativi per il trasporto pubblico locale", ha commentato l’assessore regionale Alessandro Sorte.

Queste le fermate che andrebbero ad aggiungersi ad est di Bignami: viale Fulvio Testi 1 e 2 (Cinisello Balsamo), Monza-Bettola (intescambio con la M1) e, addentrandosi a Monza, viale Campania, via Marsala, via Cavallotti, Villa Reale e Parco di Monza, Ospedale San Gerardo e Polo istituzionale. A ovest passaggio per Quinto Romano e Quarto Cagnino, oppure per via Novara.

Si è discusso anche del prolungamento della linea rossa da Sesto San Giovanni sino a Monza-Bettola: si punta a terminiare l'opera nel novembre 2019, in concomitanza con il parcheggio di interscambio da 2.500 posti. Due fermate in più attese da sei anni per un cantiere che ha conosciuto numerose traversie.