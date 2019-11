Trasporti, disagi per maltempo sulla linea ferroviaria Milano-Bologna

Dalle 12 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna, rallentata dalle 6.30. Motivi dei rallentamenti sono stati un guasto alla linea elettrica, probabilmente provocato dal maltempo che ha interessato la Lombardia, e un treno fermo in linea fra Tavazzano e Rogoredo. Le cause sono in corso di accertamento. I treni hanno registrato ritardi medi di 120 minuti. Nella mattinata, il traffico ferroviario è stato rallentato anche nel nodo di Roma, dalle 5.10 alle 10 circa, per un incendio nei pressi della stazione di Roma Tiburtina che ha provocato un guasto agli impianti di gestione della circolazione ferroviaria. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Interessate le linee alta velocità e convenzionale e la linea FL1 Fiumicino - Fara Sabina - Orte. Rallentamenti, infine, anche nel nodo di Firenze dalle 8.25 alle 11 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra le stazioni di Firenze Campo Marte e Rovezzano. Per le varie anormalità sono intervenuti circa 100 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane).