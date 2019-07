Trasporti: Fontana, a fine mese pronti per integrazione tariffe

"Sui due euro non metto lingua perche' non e' una scelta della Regione. E' una scelta che non abbiamo condiviso e che e' stata fatta dal Comune di Milano". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l'aumento del biglietto dell'azienda trasporti milanese (Atm). A margine del Convegno Agrifood and Travel, Fontana ha spiegato: "Posso parlare dell'integrazione del biglietto che stiamo ancora concludendo perche' noi dobbiamo integrare i biglietti non soltanto dell'area milanese ma di tutta la Regione. Avevo detto al sindaco Sala che avrei avuto bisogno di un venti giorni in piu': penso che per la fine del mese di luglio anche noi saremo pronti con la definizione dell'integrazione, che e' sicuramente una cosa utile".