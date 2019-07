Trasporti: Lega protesta davanti Comune Milano per aumento Atm

Una ventina di consiglieri milanesi della Lega hanno organizzato un presidio di protesta, davanti a Palazzo Marino, contro l'aumento a 2 euro del biglietto Atm. Alla presenza del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli, hanno sventolano varie bandiere della Lega ed e' stato esposto lo striscione "Aumento 2 euro. Milano paga e tas". Prendendo la parola, Morelli ha attaccato: "i milanesi sanno che da oggi si paga 2 euro il biglietto a causa del Pd. La lettera inviata da Sala e' la 'supercazzola' arrivata ai milanesi in cui spiega come vuole fare la sua Milano pero' pagata da noi. Mail arrivata a decine di migliaia di milanesi probabilmente in maniera fraudolenta. Approfondiremo se questa lettera che ha ben poco dell'informazione pubblica e' una doverosa comunicazione del sindaco o e' una lettera politica". L'esponente leghista ha sottolineato che "il biglietto a 2 euro e' ormai cosa fatta" pero' "chiediamo che i mezzi pubblici circolino 24 ore su 24, che non devono piu' esistere i tagli alle corse estive. Queste le proposte che la Lega fa fin da oggi, assicurando che nel 2021 con il nuovo sindaco diventeranno realta'".