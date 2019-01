Trasporti pubblici, quattro ore di sciopero: bus e tram con ritardi di mezzora

Trasporti pubblici, oggi sciopero dalle 8.45 alle 12.45

Come previsto, alle 12.45 e' terminato lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici iniziato 4 ore prima. La circolazione e' ripresa su tutte le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie. Per la precisione non si e' mai interrotta la circolazione sulla linea M1, la 'rossa', che arriva a Sesto san Giovanni, Rho Fiera e Bisceglie. Mentre sulla M2 e M3 era garantita solo in alcune tratte limitate. E sulla linea M5 la circolazione era sospesa del tutto. I problemi maggiori hanno riguardato i bus e i tram, che circolavano a singhiozzo con ritardi di circa mezz'ora, per l'adesione del personale Atm. Il traffico automobilistico in citta' era leggermente piu' intenso a causa dello sciopero.

Sciopero nel settore del trasporto pubblico, ma anche in quello del noleggio di pullman con conducente. La protesta è stata proclamata da sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, contro le "proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea".

A Milano hanno scioperato i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle 12:45; potranno . Lo sciopero ha riguardato anche i lavoratori della società Autoguidovie (in particolare linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star (la linea coinvolta nello sciopero è stata la 965).