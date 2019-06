Trasporti: Sala, opposizione aumento biglietto Atm senza argomenti



Il biglietto passerà da 1,5 a 2 euro come deciso dalla giunta. Oggi nuova maratona d’aula. Sala si dice sereno: trovo rassicurante che il massimo dell'opposizione venga fuori sul tema del biglietto



Il fatto che il consiglio comunale di Milano sia impegnati da giorni, con sedute fiume causate dalla pioggia di emendamenti dell'opposizione, nell'approvazione della riforma del trasporto pubblico con l'aumento del biglietto singolo a 2 euro, non "scuote" il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si dice "non molto preoccupato per questo tema", pur "auspicando di chiudere in fretta". Il primo cittadino ne ha parlato questa mattina a margine degli Innovation Days del Sole 24 Ore.



"Da un certo punto di vista trovo anche rassicurante che il massimo dell'opposizione venga fuori sul tema del biglietto", ha aggiunto". "Se dovessi pensare che alle prossime elezioni la loro battaglia nella prossima campagna elettorale sara' sul fatto che noi abbiamo aumentato il biglietto, ci metto qualche firma: perche' la verita' vera e' che in questo momento l'opposizione non riesce a tirare fuori una proposta di Milano diversa, che sia piu' convincente della nostra", ha attaccato Sala. Che ha sottolineato: "Questa a mio giudizio e' la verita' vera e sara' cio' che continuero' a ribadire ai milanesi. Non riescono a trovare un'idea che vada al di la' di un finto richiamo alla sicurezza o dell'aumento di 50 centesimi del biglietto, senza toccare gli abbonamenti".