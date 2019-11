Trasporto pubblico a Milano, prove di dialogo Pd-Lega

Trasporto pubblico locale, prove di dialogo tra Lega e Pd dopo una lunga stagione di tensioni sull'asse Comune di Milano-Regione Lombardia. L'ultimo scontro era avvenuto il 7 novembre in Commissione infrastrutture e territorio del Pirellone, con l'emendamento avanzato da tre consiglieri leghisti alla legge di semplificazione con il quale si redistribuiscono le quote all'interno dell'agenzia del trasporto pubblico locale di Milano, a discapito del capoluogo e a favore degli altri comuni. "Un blitz contro Milano" per "mettere le mani su Atm", una "ritorsione" contro la firma tariffaria: queste le reazioni di Palazzo Marino. Semplici correttivi alla legge Delrio, avevano ribattuto dalla Regione.

In questa settimana, come riporta oggi il quotidiano Il Giorno, segnali di disgelo. Le parti si starebbero parlando e sarebbe arrivata dalla maggioranza in regione la disponibilità ad approvare "ragionevoli modifiche" al contestato emendamento. Un primo banco di prova è previsto lunedì prossimo alla commissione infrastrutture e trasporti che ospiterà l'audizione dell'agenzia del trasporto pubblico locale di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Quindi, il 26 novembre la legge di semplificazione giungerà in consiglio regionale. La road map potrebbe prevedere l'approvazione di un emendamento del Pd che chiede di subordinare l'entrata in vigore delle modifiche proposte dalla Lega agli esiti di un ulteriore tavolo di confronto tematico tra le parti.