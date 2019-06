Trasporto pubblico, le tre rassicurazioni di "Milano next" ai sindacati

Trasporto pubblico locale: procede l'operazione "Milano Next", dal nome della nuova società che Atm intende creare assieme ad A2A, Busitalia (società controllata da Ferrovie dello Stato), HitachiRail, Commscon Italia e IGP Decaux. Ieri il direttore generale di Atm Arrigo Giana ha discusso con le sigle sindacali del progetto a seguito dell'invio nei giorni scorsi di una lettera al Comune ed alla Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino d iMilano, Monza, Lodi e Pavia, con la quale il raggruppamento ha manifestato la propria intenzione di prendere in gestione per 15 anni il servizio dei mezzi pubblici nell'area attraverso lo strumento del project financing, nell'ambito della gara che Palazzo Marino e Agenzia di bacino indirranno entro ottobreo 2020. Come riporta il quotidiano Il Giorno, i sindacati hanno chiesto tre rassicurazioni: il perimetro di attività di Atm non diminuirà con il subentro di "Milano next", Atm resterà mandatario e socio forte, non ci saranno tagli al personale attualmente Atm. "Milano next" subentrerebbe dapprima a Milano, Monza e relative province, allargandosi a Lodi e Pavia solo al momento della scadenza dei contratti in essere.