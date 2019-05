Trasporto pubblico Milano, parte l'operazione Milano Next

Trasporto pubblico di Milano, Monza, Pavia e Lodi: parte l'operazione "Milano Next". Emerge l'ipotesi di una società unica di nuovissima costituzione, un raggruppamento di imprese di cui fanno parte anche Atm,l’azienda di trasporto controllata proprio dal Comune, e A2A, multiutility della quale il Comune detiene il 25%, che avrebbe già inviato una lettera a Palazzo Marino lo scorso 7 maggio per presentare le proprie intenzioni. Come riporta il quotidiano "Il Giorno", nella lettera la nuova realtà si offre per la "realizzazione di un progetto relativo ad interventi e investimenti infrastrutturali in ambito mobilità, ambiente e sicurezza riguardanti il territorio ricadente nel Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia", attraverso lo strumento del project financing e per una durata di 15 anni. Il coinvolgimento di Atm stessa nel progetto lascerebbe presupporre che a Palazzo Marino siano già da tempo a conoscenza dell'iniziativa e che quindi il discorso possa essere pronto per essere intavolato.