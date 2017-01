Trasporto studenti disabili: accordo Regione-Città metropolitana

C'è l'accordo tra Regione Lombardia e Città metropolitana per finanziare i servizi di assistenza alla comunicazione e di trasporto disabili fino al termine scolastico. Sì è tenuto ieri l'incontro risolutivo tra il consigliere delegato metropolitano al Bilancio, Franco D’Alfonso, e l’assessore regionale all’Economia Massimo Garavaglia e si è trovato l'accordo sull'inclusione scolastica. Spiega una nota che con tale accordo la Regione "ha assicurato la propria disponibilità a coprire il servizio per i mesi a venire, fino al termine dell’anno scolastico in corso. Già nei prossimi giorni la Regione Lombardia provvederà a erogare alla Città metropolitana i fondi necessari". L'allarme era stato lanciato dal vicepresidente di Città metropolitana Arianna Censi, che aveva parlato di 2.400 studenti disabili a rischio dal 9 gennaio perchè "i fondi sono finiti e servirebbero altri 6,4 milioni di euro". Parzialmente soddisfatto Marco Rasconi, presidente di Lehda Milano, che, come riporta il quotidiano Il Giorno, auspica per il futuro di avere certezze per i ragazzi e le loro famiglie con maggiore preavviso rispetto a quanto avvenuto anche quest'anno.