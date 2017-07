Travolse e uccise due studenti in scooter, va in carcere dopo 6 anni



Un 44enne italiano residente a Milano è stato arrestato dai carabinieri perchè responsabile della morte di due studenti della Bocconi di 22 e 23 anni durante un incidente stradale risalente all'8 ottobre 201.



L'uomo, un rappresentante con famiglia, è stato condannato in via definitiva solamente il 28 giugno 2017, per questo deve ora scontare 5 anni e 2 mesi in carcere, i carabinieri lo hanno preso nel suo appartamento, non si è opposto all'arresto.



Al momento dell'incidente il 44enne era ubriaco e ora ha chiesto di poter collaborare per diffondere il messaggio della pericolosità della guida in stato di ebbrezza.