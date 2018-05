Travolta e uccisa da un'auto mentre passeggiava col cane

L'anziana stava attraversando in un punto senza strisce pedonali ed e' stata travolta con il suo cane



Una donna di 74 anni e il suo cane sono morti dopo essere stati investiti da un'auto in via della Chiesa Rossa, a Milano. E' accaduto poco dopo le 11 del mattino. L'anziana stava attraversando in un punto senza strisce pedonali ed e' stata travolta con il suo cane da una Passat guidata da un ragazzo di 21 anni che si è poi fermato a prestare i primi soccorsi. L'animale e' morto sul colpo, la 74enne e' deceduta poco dopo il trasporto al Policlinico.