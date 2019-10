Travolti in bici da auto a Como; muore marito, grave la moglie

Un ciclista e' stato investito e sbalzato in un torrente oggi pomeriggio a Magreglio, sulla provinciale per Como. Sul posto l'elisoccorso e le ambulanze del 118: l'uomo e' apparso subito in gravi condizioni ed e' deceduto poco dopo. Ferita in maniera grave anche la moglie, trasportata in ospedale a Lecco in "codice rosso".