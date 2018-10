Travolto da una portta da calcio, grave bambino di 8 anni

Cerro al Lambro: bambino travolto da una porta da calcio

Un bambino di 8 anni è ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo che una porta da calcio gli è caduta addosso mentre partecipava a una festa dell'oratorio di Cerro al Lambro (Milano). Il piccolo stava giocando, si è arrampicato sulla porta non fissata a terra e questa si è rovesciata trascinandolo violentemente a terra.

Il bambino ha perso i sensi per riprenderli poco dopo, è stato trasportato agli Ospedali riuniti di Bergamo in elisoccorso, le sue condizioni sono gravi ma non è i pericolo di vita. Ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in prognosi riservata. Sui fatti è stata aperta un'indagine a cura dei carabinieri di Melegnano.