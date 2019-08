Travolto e ucciso in bici magistrato Marcello Musso

E' morto in seguito a un incidente in bicicletta il magistrato di Milano, Marcello Musso. L'incidente e' avvenuto nel paese d'origine, nell'Astigiano, tra Agliano e Costigliole: secondo la prima ricostruzione stava rientrando a casa della madre a bordo della due ruote quando, all'altezza di un incrocio, un'auto che lo stava sorpassando l'ha travolto. Musso, 67 anni, e' morto sul colpo; inutili i soccorsi del 118. Il sostituto procuratore aveva seguito casi noti alle cronache come quello contro la cosiddetta "coppia dell'acido" Boettcher-Levato.