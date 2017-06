Envisioning Forum: le prospettive future del Design

Ashley Benigno, Luisa Bocchietto, Carlo Capasa, Luca Colombo, Simone Bramante, Roberto Olivi, Riccardo Vannetti, Patricia Weiss insieme per l'incontro #envisioningforum: un evento aperto al pubblico nel corso del quale si tracceranno gli scenari futuri dell’innovazione, da qui ai prossimi anni, nelle aree del Design.

Innovazione, evoluzione, nuovi trend e prospettive. Giovedì 8 giugno, alle ore 18.30, IED Milano organizza l’appuntamento con il futuro: l’Envisioning Forum, un evento, durante il quale, i protagonisti del cambiamento nel mondo del Design, della Moda, delle Arti visive e della Comunicazione si incontreranno per delineare gli scenari di sviluppo e mutamento dei settori creativi.



Dopo la prima edizione del 2016, incentrata sul futuro della comunicazione, l’Envisioning Forum 2017 amplia i suoi confini e coinvolge l’intero universo del Design, per fornire al pubblico gli strumenti per interpretare e prevedere il cambiamento, attraverso una visione globale delle idee e delle evoluzioni che interesseranno le aree del digital, della fotografia, della progettazione, del Fashion nei prossimi anni.



Sarà un importante incontro di visione quello che vedrà protagonisti: Ashley Benigno, Luisa Bocchietto, Carlo Capasa, Luca Colombo, Simone Bramante, Roberto Olivi, Riccardo Vannetti, Patricia Weiss; un dream team di professionisti che, traendo spunto dalla propria esperienza e visione prospettica, esplorerà le nuove tendenze e indicherà metodi e strategie per anticiparle e coglierne i vantaggi.



“Il futuro che stiamo costruendo è l’immagine della nostra storia, dei cambiamenti connessi alle rivoluzioni che immaginiamo. Per IED, il futuro è un’opportunità da conoscere e cogliere in anticipo” dichiara Emanuele Soldini, Direttore IED Italia. “L’Envisioning Forum 2017 è l’occasione giusta per confrontarsi con personalità eccellenti e individuare insieme a loro scenari innovativi per i prossimi anni e visioni progettuali e professionali che riescano a precorrere i tempi.”

A seguire l’elenco degli ospiti della serata:

Ashley Benigno, Group Director di Fjord Milano;

Luisa Bocchietto, Architetto, Designer, Presidente ICSID, International Council of Societies of Industrial Design - World Design Organisation;

Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana;

Luca Colombo, ‎Country Manager di Facebook Italia;

Roberto Olivi, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Group Italia;

Simone Bramante, Fotografo e Creative Director;

Riccardo Vannetti, Tutorship Director presso Pitti Immagine;

Patricia Weiss, Chairman, Founder BCMA South America, Strategic Consultant for Branded Content & Entertainment, Brand Narratives and Executive Producer at ASAS.br.com.