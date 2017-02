I giovani brand manager incontrano l'azienda Sergio Tacchini. VIDEO

Ied Milano: l'incontro con l'azienda Sergio Tacchini

Quanto sono brave le aziende del Made in Italy a rendere forte il proprio marchio sul mercato e a sfruttarlo come leva per la crescita e la competitività?

La figura del brand manager in questo processo ha un ruolo fondamentale; è una figura chiave dell’azienda, a cui si richiede di essere un profondo conoscitore della marca, un innovatore preparato e competente e un abile stratega. Il ruolo del brand manager è quello di motivare e gestire i vari canali del merchandising, del marketing e della comunicazione, analizzando costantemente il posizionamento del prodotto sul mercato e la relazione con il cliente.

Visione dei nuovi trend di mercato, comunicazione, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi, sono le parole chiave su cui elaborare le strategie aziendali; una serie di sfide che gli studenti del Master internazionale in Brand Management e Communication di IED Milano hanno sperimentato in prima persona grazie alla collaborazione con l’azienda Sergio Tacchini.

Il brief lanciato dall’azienda è stato quello di sviluppare una collezione che potesse soddisfare le esigenze del target di riferimento. Gli studenti hanno sviluppato ricerche di brand identity e brand image dei potenziali clienti. L'indagine profonda e la comprensione del marchio e del prodotto, lo studio delle strategie di vendita al dettaglio e di comunicazione hanno portato a elaborare un nuovo metodo di brand expression e di storytelling per la linea Women. Il risultato? Una vittoria su tutta la linea!

Riviviamo con loro l’emozione della presentazione del progetto in questo video: