IED Milano, tanti appuntamenti fashion per studenti ed ex studenti

Tanti gli appuntamenti a cui parteciperanno studenti ed ex studenti della Scuola di Moda IED Milano. A seguire un calendario di eventi durante i quali sfilerà la creatività made in IED.



Venerdì 16 giugno



MILANO MODA GRADUATE



Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini, 4 Ingresso su invito



MILANO MODA GRADUATE



In occasione della terza edizione di Milano Moda Graduate, la manifestazione organizzata da Camera della Moda ad apertura di Milano Moda Uomo, IED parteciperà alla consueta sfilata che presenta una selezione di lavori provenienti dalle più importanti scuole di moda nazionali con due studenti del terzo anno del corso di Fashion Design, Eros Tolentino e Nicholas Fedele. L’evento si terrà venerdì 16 giugno alle 16.00 alla Fabbrica del Vapore. Le due collezioni sono caratterizzate da orientamenti estetici radicalmente diversi: da un lato Eros con 52HTZ, un temperato e introspettivo viaggio nell’incomunicabilità; dall’altro lato Nicholas con La passata di pomodoro, un’articolata composizione di dense e mobili trame tessili. Alla base di entrambi, un solo metodo e dedizione al lavoro che caratterizzano, d’altro canto, tutti i progetti IED esposti durante la manifestazione ed oggetto di una apposita presentazione statica: dagli accessori di Valentina Altomonte e Francesco Cabrini diplomati in Fashion Design con specializzazione in Shoes and Accessories Design allo styling di Marta Marinotti e Vannis Vasyleiou diplomati in Fashion Styling e Manuel Sinopoli studente di Fashion Styling.



Martedì 20 giugno



MITTELMODA FASHION AWARD



Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini, 4



Mittelmoda The Fashion Award 2017, è la competizione internazionale per giovani talenti promossa da MittelmodaLab, in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, Sistema Moda Italia e presieduta da Matteo Marzotto. Tra i finalisti che avranno l’occasione di sfilare in passerella, due Fashion Designer diplomati presso la Scuola di Moda di IED Milano, Athena Greta Barbieri e Mao Binghua.



Martedì 20 giugno



LA FORMA (IN)FINITA, DÉFILÉ IED 2017



Belvedere Enzo Jannacci Pirelli Tower, via Fabio Filzi, 22



Ingresso su invito



La Scuola di Moda IED Milano celebra il talento dei suoi migliori studenti con una sfilata inserita all’interno del calendario ufficiale di Milano Moda Uomo. Partendo da un’approfondita ricerca teorica e attraverso incontri settimanali con relatori e tutor, gli studenti hanno ripensato forme, volumi e materiali, immaginando commistioni tra tradizione e evoluzioni hi-tech, per creare delle capsule collection dal carattere unico.



28 – 30 giugno



FEEL THE YARN



PITTI IMMAGINE, Fortezza da Basso - Pitti Filati, Firenze



La Scuola di Moda IED Milano parteciperà a Feel the Yarn, un concorso organizzato da Pitti Immagine, insieme a Consorzio Promozione Filati ed Elementi Moda, dedicato a giovani fashion designer. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, coinvolge Istituti di moda nazionali e internazionali, permettendo agli studenti di lavorare e sperimentare le potenzialità della maglieria, grazie al supporto di filature italiane tra le più creative e accreditate. Partendo da cartelle di colori e tipi di filato definiti, i partecipanti, hanno avuto l’opportunità di ideare abiti inediti, giocando su silhouette e volumi, lasciandosi ispirare dai temi del concorso “Expressive” e “Genuine”, unendo concretezza e innovazione. Durante le giornate di Pitti Filati, 28-30 giugno, Giorgia Venturi ed Eros Tolentino, studenti del terzo anno del corso triennale di Fashion Design, presenteranno attraverso una esposizione statica organizzata appositamente, una serie di capi realizzati con il filato fornito da qualificate manifatture toscane. Oltre alla premiazione, l’evento darà agli studenti l’occasione di presentare, in un contesto professionale, le proprie capacità creative e tecniche.



Giovedì 29 giugno



FASHIONCLASH



SAMdecorfabriek, Meerssenerweg 215, Maastricht



Mao Binghua, diplomato della Scuola di moda di IED Milano, parteciperà all’evento interdisciplinare FASHIONCLASH organizzato dalla Fondazione FASHIONCLASH con sede a Maastricht, il cui scopo principale è offrire ai giovani designer emergenti l’opportunità di presentare le loro creazioni ad un vasto pubblico di giornalisti, blogger, fotografi e leader del settore nazionali ed internazionali. FASHIONCLASH è uno show che collega talenti e culture attraverso la moda.