IED Professional days: personal branding e self-empowerment

Comunicare in modo efficace il proprio valore è il primo step per la propria realizzazione professionale. Per questo, il 16 maggio torna l’appuntamento con i Professional Days IED: un momento di formazione dedicato al personal branding e al self-empowerment; un’occasione imperdibile per apprendere le modalità più efficaci per raccontarsi e avere successo personale e professionale.

Migliorarsi e valorizzarsi ma, al contempo, imparare a tutelare i propri i diritti. La tavola rotonda “Storia di un manager tra musica, software e marketing digital” approfondirà il tema del diritto della protezione dell’IP con spunti di carattere legale, connessi al mondo del diritto d’autore. Protagonista di questo incontro sarà Gianluigi Cavallo, già perfomer e cantante dei Litfiba e oggi del gruppo IlNero, Director di Miles33, affiancato dall’avvocato Edoardo Tedeschi Osborne Clarke studio legale internazionale; a moderare saranno i responsabili di #Findtheorange, ONLUS che sostiene il talento e la formazione nelle discipline audiovisive e digitali.

Inoltre, previa prenotazione, sarà possibile sostenere incontri individuali con alcuni counsellor esperti di settore che esamineranno attentamente i loro curricula fornendo feedback e consigli per inserirsi nel mondo del lavoro.

I partecipanti all’evento potranno infine, prendere parte liberamente a diverse open lesson e portfolio review a cura di coordinatori e docenti IED.

A seguire il programma dettagliato:

18.15_ WELCOME SPEECH a cura di Elena Sacco Direttore della Scuola di Comunicazione

18.30_ TAVOLA ROTONDA: Storia di un manager tra musica, software e digital marketing

19.00_OPEN LESSON (Partecipazione libera a più incontri)

Scuola Design_ Project Communication a cura di Federica Biasi, Art Director presso Mingardo http://www.federicabiasi.com/

Scuola di Comunicazione_ Creatività: “una fantasia che corrisponde alla realtà” a cura di Luca Comino, Creative Strategist https://comino.dunked.com/

Scuola di Arti Visive_ Shooting professionale di figura animata e moda a cura di Federico Lanzani, Photographer http://www.federicolanzani.it/www.federicolanzani.it/HOME.html

Scuola di Arti Visive_ Illustrazione e Laboratorio di Incisione a cura di Arianna Vairo, Illustrator and printmaker http://www.ariannavairo.com/about-contacts

Scuola di Arti Visive_ Grafica: progetta la tua identità a cura di Marina Bonanni, docente di Grafica editoriale e Progettazione grafica IED Milano http://www.marinabonanni.it/www/home.html

Scuola di Arti Visive_ Ripresa Video e post-produzione: l’allestimento del set a cura di Enrico Carucci, video Designer e Livio di Miceli, regista, dop e visual effects.

Scuola di Moda_Creative minds, business brains – analisi delle tendenze a cura di Serena Sala, sociologa, consulente di immagine e docente IED.

19.00 – 22.00_INCONTRI di COUNSELLING INDIVIDUALI (attività a numero chiuso su prenotazione) con: Giovanna Carucci, Leila Cerullo, Arianna De Pedrini, Erika Sartori, Daniela Pellegrini, Enrico Maria Torboli.

19.00 – 22.00_PORTFOLIO REVIEW INDIVIDUALI (attività a numero chiuso su prenotazione) con: Francesco Cagliani Furniture and Product Designer e docente IED, Federica Biasi Designer, Creative Consultant e docente IED, Roberto Tomesani coordinatore dell’area di Fotografia IED Milano, Daniela Brambilla coordinatrice dell’area di Illustrazione IED Milano, Maddalena Gerli Illustratrice e coordinatrice dei corsi di Specializzazione della scuola di Arti Visive IED Milano, agenzia Young & Rubicam e Valentina Barzaghi, Content Manager e coordinatrice del corso di Specializzazione Content Management and Copywriting IED.

Per maggiori informazioni consultare il sito: IED.IT/PROFESSIONAL-DAYS-MILANO