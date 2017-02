Trend, colore e nuove proposte di Design: i consigli di Federica Biasi

Vi state chiedendo quali sono le tendenze colore nel mondo del design? Abbiamo chiesto consiglio a Federica Biasi, designer, classe 1989, art director di Mingardo e consulente creativo per varie aziende, come Fratelli Guzzini, dove concentra la sua ricerca sulle tendenze e i colori. Federica si è diplomata in Interior Design presso IED Milano e ha vissuto ad Amsterdam per osservare e capire il design nordico, concentrandosi sulla bellezza estetica e la semplicità formale che hanno ispirato il suo stile personale.

Federica quali sono i colori del 2017?

Mi ispirano molto il blu e il verde

E i nuovi trend?

Prevedo un ritorno alle tattilità e alle colorazioni naturali, dopo che in questi ultimi anni e nell'ultimo bienno abbiamo assistito al trionfo delle colorazioni molto forti, al ritorno degli anni '80 e ai trend che riportavano in auge stilemi e colorazioni prettamente Memphis. I toni del rosa, stanno virando verso tonalità nude.

Federica, sei una designer a 360°, la tua filosofia è basata su un pulito approccio estetico: nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio ha un obiettivo attento. Hai qualche anticipazione da darci sui lavori che esporrai durante il prossimo Salone del Mobile 2017?

Con l’azienda Mingardo presenterò: Elettra, una scultura moderna che esalta l’artigianalità italiana; un vaso da fiori dalle linee essenziali, femminili ed eleganti. Ilario, uno specchio che esprime nel nome la sua essenza. Ispirato al fondatore della carpenteria Mingardo, lo specchio ricorda le antiche vetrate circolari dell’officina e ne esprime il virtuosismo artigianale. Per Incipitlab, insieme al designer Simone Bonanni, presenterò Dama, un versatile sistema di contenitori impilabili cilindrici di diverse altezze e colori: uno svuota tasche, un porta penne ed accessori, gioielli e makeup. Il coperchio è impreziosito da un piccolo manico in ottone che nasconde internamente uno specchio circolare, elemento che soddisfa l’innata passione umana per l’apparire.