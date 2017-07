Vivere un giorno a IED Milano

Open Day Ied Milano

Una giornata dedicata alla formazione, alla creatività e alla cultura del progetto: giovedì 13 luglio IED Milano, aprirà le porte a tutti coloro che immaginano il futuro nei settori del Design, Arti Visive, Moda e Comunicazione. Dalle 10,30 alle 16,00, presso le sedi di via Sciesa e di via Bezzecca, si avrà modo di conoscere da vicino l’Istituto Europeo di Design partecipando a presentazioni ed esposizioni, prendendo parte a workshop e open lesson.

Vivere IED per un giorno al fine di comprendere le proprie attitudini e predisposizioni, sarà un’occasione per capire in che modo valorizzare il talento per trasformare una passione in una professione. L’Open day sarà un momento formativo e al contempo informativo, grazie ad un confronto diretto con docenti, studenti e diplomati IED, i partecipanti potranno conoscere l’offerta didattica composta da Corsi Triennali, Master, Corsi di Specializzazione e Corsi di Formazione Avanzata. Alla già lunga lista di corsi di IED Milano, riconosciuti dal MIUR come Diploma Accademico di I Livello, da quest’anno si aggiunge il Corso Triennale di Design della Comunicazione che ha ottenuto la certificazione ministeriale.



“IED da cinquant’anni dedica il suo impegno alla formazione dei giovani creativi perché possano diventare acceleratori di cambiamento della società in cui viviamo. Chi progetta vive creando innovazione, prevede il futuro e lo inventa, individua soluzioni là dove altri non ne vedono: per questo la nostra missione è elaborare visioni e metodologie in costante evoluzione” dichiara Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia.

Open Day Ied Milano



A seguire il programma della giornata:

ore 10:30 Apertura porte e registrazione

CORSI TRIENNALI

ore 11:00 - 12:00 Presentazione istituzionale IED e introduzione all’offerta formativa delle Scuole di Design, Arti Visive, Moda e Comunicazione

ore 12:00 - 16:00 Open Lesson dedicate ai Corsi Triennali

AREA POSTGRADUATE

ore 12:30 Registrazione degli interessati ai Master, ai Corsi di Formazione Avanzata, ai Corsi di Specializzazione

ore 13:00 Presentazione istituzionale IED e introduzione all’offerta formativa con focus sull’area postgraduate

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

ore 13:30 - 14:30 Presentazione dell’offerta dei Corsi di Specializzazione a cura dei direttori delle Scuole, supportati da ex studenti, studenti e coordinatori

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE AVANZATA

ore 14:00 - 16:00 Presentazione dell’offerta formativa dei Corsi Master e dei Corsi di Formazione Avanzata a cura dei direttori delle Scuole, supportati da ex studenti, studenti e coordinatori

Durante la giornata si rinnova l’appuntamento con la Social Room, hub digitale dell’Open Day IED Milano. Sarà possibile assistere, in diretta Facebook, alle conversazioni con gli studenti vincitori del premio 100% IED Students of the Year Award, riconoscimento che l’Istituto Europeo di Design di Milano assegna agli studenti che si sono si sono contraddistinti per creatività, studio, impegno e passione. I 100% IED, hanno scelto, tra le mete proposte, di volare negli USA per un viaggio alla scoperta della Silicon Valley che si terrà dal 20 al 26 agosto 2017.

Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.ied.it/professione/open-day-milano