Treni: forti disagi a Milano Centrale, ritardi oltre le 3 ore

Forti disagi in Stazione Centrale a Milano a causa dell'incendio scoppiato in una cabina sui binari a Rovezzano (FI), tra Roma e Firenze. Sono in molti, anche stranieri, che cercano e chiedono informazioni ai banchi di Trenitalia e Italo. I ritardi superano anche le tre ore. In partenza si segnalano i 182 e i 173 minuti di due treni per Torino Porta Nuova e in arrivo la situazione e' ancora piu' pesante e i ritardi piu' clamorosi si registrano per il Freccia Rossa che doveva arrivare alle 9.29 da Napoli Centrale (196 minuti) e per quello da Salerno delle 9.59 (188 minuti). Mentre con 182 minuti di ritardo, al momento, vengono segnalati altri 4 treni.