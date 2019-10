Treni, Terzi visita la fabbrica dei Caravaggio: investimento da 1,6 mld

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha visitato lo stabilimento Hitachi di Pistoia per visionare il primo dei 176 nuovi treni acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 1,6 miliardi di euro. Il treno ad alta capacita' 'Caravaggio' sara' consegnato a novembre per poi entrare in esercizio al termine dei tempi tecnici necessari per le autorizzazioni e la formazione del personale. Il primo Caravaggio uscira' dallo stabilimento nei prossimi giorni per effettuare le prove di viaggio.

"Oggi e' la giornata della svolta - ha spiegato Terzi - perche' tocchiamo con mano quello che sara' il futuro dei trasporti su ferro della Regione Lombardia. Una Lombardia in movimento, con tutte le attenzioni che meritano i nostri utenti e pendolari". "Il Caravaggio - ha aggiunto - e' un treno molto moderno, efficiente e particolarmente confortevole, penso all'ampio spazio tra i sedili. Inoltre la visione unica del convoglio, non suddiviso in scompartimenti, offre maggiori garanzie di sicurezza unitamente ai sistemi di videosorveglianza presenti in ogni carrozza". Grande attenzione e' riservata anche alle persone a ridotta mobilita' o gli ipovedenti con posti confortevoli a loro riservati.

"Medesima attenzione - ha aggiunto - e' stata riservata alle mamme con bambini piccoli e a chi decide di praticare la mobilita' sostenibile fino in fondo, penso agli spazi per le bici o per la ricarica di quelle elettriche". "I nuovi treni offriranno tante novita' che cambieranno la vita dei nostri pendolari. Contemporaneamente - ha detto ancora Claudia Maria Terzi - continuiamo a lavorare per migliorare e di efficientare il servizio. La pazienza dei pendolari verra' ricambiata e la Lombardia progressivamente arrivera' ad avere un trasporto ferroviario all'altezza dei lombardi".